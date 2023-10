Péterffy emberei telefonon zaklatják a tüntetőket

A legutóbbi közgyűlésben csendes demonstrálók – köztük egy 1956-os hős – jelentek meg kézzel írt táblákkal és az MSZP-DK-Jobbik-LMP-Momentum alkotta városvezetői (fél-)összefogás tagjai mögé álltak be. A feliratokon a közelmúltban kirobbant bűncselekménygyanús ügyekre emlékeztettek, valamint felolvastak egy petíciót is, amelyben a városi közlekedési káoszra is kitértek, mondván „elegünk van, hogy a városban nem lehet közlekedni, azért folyamatosak a dugók, mert újra fel kell bontani olyan utakat is, amiknek a felújítását pár évvel ezelőtt végezték el.”

A több százmillióba kerülő propagandaosztály azonban nem a felvázolt és jogos kritikával foglalkozott a napokban, hanem a tüntetők személyével, holott a városban élő tömegek elégedetlenek azzal a tétlenséggel, koncepciótlansággal, amit a városi felújítások kapcsán érzékelnek az önkormányzat részéről. A tüntetőket egyébként azóta már telefonon is elkezdték zaklatni Péterffy baráti házi sajtójától.