- Nagy büszkeség a számunkra ez a siker, hiszen igen nívós mezőnyben érték el hallgatóink ezt a nagyszerű eredményt. Elég, ha azt említem, hogy az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, és számos más országból érkeztek neves egyetemek orvostanhallgatói a megmérettetésre. Ez az eredmény azt is jelzi, hogy a magyar, és azon belül is a pécsi orvosképzés valóban nemzetközi mércével nézve is felveszi a versenyt az élmezőnnyel