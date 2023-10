– A közösségi funkciót szeretnénk civil szervezetekkel megosztani, illetve a lakosságot kértük, hogy nyújtsanak be javaslatokat, melyekből több száz érkezett – mondta el Kővári János önkormányzati képviselő, s hozzátette, október végéig várják a javaslatokat, amelyet a novemberi közgyűlésen kívánnak előterjeszteni. A pályázatot ugyanis csak a város nyújthatja be, a rossz állapot miatt viszont mielőbb szükséges lenne beadni. Kővári János elmondta, szakmai és civil vonalról is számítanak a támogatókra. Több civil szervezet is jelezte érdeklődését, valamint Dévényi Sándor építész is az épület megmentése mellett érvel.

– A Bóbita egykori helyszíne az 1900-as évek elején épült. Pilch Andor pécsi építész tervezte, akit a Zsolnay-kút terveiről is ismerhetünk, s nagyszerűsége miatt gyakran Pécs Gaudijának nevezik. De nem is ez a lényeg, hanem, hogy a belváros közepén áll egy gyönyörű épület, amely folyamatosan csak pusztul. A belvárosban lennének olyan társadalmi szervezetek, amelyek használni tudnák az épületet. A védett belvárosban nem szabadna ennyire elhanyagolni egy épületet, amely szerves része Pécs építészeti múltjának és, reméljük, hogy a jövőjének is – fogalmazott Dévényi Sándor.