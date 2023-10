Egyre gyakrabban érik kutyatámadások a postai kézbesítőket - a Magyar Posta Zrt. hivatalos megkeresésben kérte a jegyzők együttműködését, dolgozóik munkájának biztonságosabbá tétele érdekében. Tapasztalataik szerint a kutyatámadásos munkabalesetek okai jellemzően az, hogy az eb a nem megfelelően elzárt kerítésréseken, nyitott kapukon kiszökik, az utcán szabadon kószál, vagy rövid idő alatt az utcára kijut. A postások azt is nehezményezik, hogy a levélszekrények, kapucsengők sok esetben a kutya által elérhető helyen találhatók, így az állat akár meg is haraphatja a kézbesítő kezét. Az is gyakori, hogy az ügyfél mellett kapunyitáskor szökik ki az utcára az eb és támadja meg a kézbesítőt.