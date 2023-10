A méltatás szerint Hurton Antal több mint tíz éve tagja a komlói Boldog Salkaházi Sára Karitász Csoportnak. – Hosszú időn át a karitász gépkocsivezetője volt, sokféle segítségnyújtásban részt vett. Rengeteget tett a nehézségek között élő, rászoruló embertársainkért. Alkalmanként a mai napig besegít és tesz a legszegényebbekért. Példáját egész családja követte és követi ma is – közölte a Pécsi egyházmegye.

A másik baranyai díjazott, Martina Erzsébet, aki kilenc évvel ezelőtt került az akkor újjászervezett mohácsi Szent Erzsébet Karitász Csoport élére. – Csapatával igen aktívak a szegények szolgálatában, aminek hatására Mohácson és a környező településeken nagy társadalmi beágyazottságot ért el a karitász. Létrehoztak egy komplex szociális és közösségi teret, és pompás eredményeket értek el az öngondoskodó háztartások ,,Szép Otthon” programjában, az élelmiszer- és ruhaosztás mellett az adventi „Angyalbatyu” programban és a „Tartós szeretet” nagyböjti templomi élelmiszergyűjtésekben is. Naponta szerveznek élelmiszermentést – tette közzé a méltatást a Pécsi egyházmegye.

A Pécsi egyházmegyéből ezen kívül Novothné Bán Erzsébet, a Tolnai Karitász Csoport ma is aktív alapító tagja és vezetője részesült 2023-ban Caritas Hungarica díjban.

A Katolikus Karitász önkéntes hálózatának munkája nélkülözhetetlen a segítségnyújtásban: az ország 16 egyházmegyei központjában, 17 szociális intézményben és több mint 880 települési csoportban, valamint az országos segélyakciók alkalmával évente 10 000 önkéntes vállal karitatív munkát a cselekvő szeretet jegyében.