Hetek alatt mennek tönkre a cipők, a boltok hárítanak

Gyakori, hogy a cipő a rendeltetésszerű használat ellenére is pár hét, vagy hónap alatt tönkremegy – panaszolják olvasóink. A fogyasztóvédőkhöz is nagyon sok hasonló eset fut be, a tapasztalat szerint ugyanis a legtöbbször a szakértői vélemény nem a vevő javára dönt. Az ügyek általában a békéltető testületnél kötnek ki.

A lábbelik minőségére többen is panaszkodtak az utóbbi napokban a DN Postabontás rovatában. Egy olvasónk a következőkről számolt be levelében: – Még januárban vásároltam az egyik nagy bevásárlóközpont egyik cipőüzletében a többi között egy sportcipőt. A legnagyobb lelki nyugalommal vittem haza, hiszen két év garanciát vállaltak rá. Maratont nem futottam benne, az utcán jártam csak. Tavasszal és ősszel hordtam, nyáron nem. Ennek ellenére mindkettőnek a talpa kilyukadt. Visszavittem az üzletbe, a főnök­asszony – nem túl udvarias stílusban – közölte, hogy nem ismerik el az anyaghibát, forduljak a békéltető testülethez. Felháborító ez a hozzáállás! –írta előfizetőnk.

A Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület tapasztalatai is azt mutatják, hogy a lábbelik miatt sok a panasz. A tavalyi év jellemző ügyeit felvázoló beszámolójuk szerint sok esetben párhetes vagy hónapos használat után meghibásodnak a cipők, de legtöbbször a „független” szakértői vélemény a fogyasztó rendeltetésellenes használatára hivatkozva utasítja el a panaszt. A fogyasztókat az egyesület minden esetben a békéltető testülethez irányítja.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME) a téma kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a 2022. január 1. előtt vásárolt termékek esetében a vásárlástól számított hat hónapon belül, míg az azt követően vásároltak vonatkozásában a vásárlás időpontjától számított egy éven belül felismert és közölt hiba esetén nem a fogyasztó kötelessége bizonyítani, hogy a hiba, vagy annak oka már a vásárlás pillanatában is megvolt a termékben. Vita esetén a forgalmazónak kell egy független szakértő útján bizonyítania a hiba rendeltetésellenes használatból eredő voltát (illetve egyéb állítását), amennyiben mentesülni szeretne a kellékszavatossági kötelezettsége alól. – Ha bebizonyosodik, hogy a hiba nem gyártási eredetű, illetve annak oka nem volt meg a vásárlás pillanatában, a forgalmazó mentesül a felelősség alól – hangsúlyozza a FOME. – Ha pedig az üzlet a bizonyítási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem sikerül kimentenie magát a bizonyítás során, illetve elismeri a hibát, úgy köteles a terméket kijavítani, kicserélni, végső soron a vételárát visszafizetni, a törvény által meghatározott sorrendben és feltételek alapján – tették hozzá.

