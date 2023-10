A legrégebb óta folyó és vélhetően a legkiterjedtebb nyomozás az önkormányzati lakások kiutalása körül kirobbant vesztegetési botrány miatt folyik. A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség több mint egy esztendeje vizsgálja a vesztegetés elfogadásának büntette kapcsán elindított eljárást, amelynek keretében néhány hónapja újabb dokumentumokat, dossziékat vihettek a városházáról információink szerint. Az, hogy mennyire lehet forró a talaj, mutatja, hogy a nyomózók látókörébe került, városvezetői bizalmi körbe tartozó munkatárs meglehetősen hamar elhagyta a hivatalt a nyomozás elején, de Pécsi Ellátó Központ körül is komoly fluktuáció volt.

Úgy tudjuk, hogy már Péterffy Attila egykori támogatóját, kampányaktivistáját is meghallgatták, nem kizárt, hogy magasabb pozícióban lévő baloldali politikusokat is meghallgattak az ügyészek, akik forrásunk szerint másfél tucatnyi városházi, önkormányzati tanú – köztük politikusok – meghallgatását is tervezték korábban – egyelőre nem tudni, hogy kihallgatásokkal pontosan hol tartanak. Információink szerint jelenleg a magasabb beosztásban lévők attól tarthatnak, hogy egyrészt egymás ellen vallanak, másrészt "vádalkut" is köthettek bizonyos szereplők azért, hogy saját magukat részben megvédjék, mentsék.