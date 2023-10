A Bóbita Bábszínházra még évekkel ezelőtt adtak be pályázatot a baloldali városvezetők – az akkor divatos ellenzéki városok módszeréhez folyamodva – közvetlenül az Európai Uniónak. A projektre azonban nem kaptak pénzt, az épület állapota tovább romlott. Az ingatlant a közelmúltban körbe is kerítették, hatalmas paravánt építettek, amely nemcsak a járdát, hanem az út egy részét is kitakarja az ingatlannál.

A 2023. januárban elkészített szakvélemény szerint ugyanis életveszélyes vált, és egybehangzó vélemények szerint azonnali intézkedések szükségesek: elsődleges és sürgős a födém alátámasztása a homlokzati falak rögzítésével, majd ezt követően kerülhet sor komplex épületdiagnosztikai vizsgálatra. A Bóbita bontása is felmerülhet, de a házigomba fertőzést is meg kell fékezni.