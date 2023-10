Megjegyzik, hogy a kinevezés, a jogviszony megszüntetés során több hibát követtek el. Két középfokú végzettségű illetőt vezető beosztásba helyeztek el, holott a törvény szerint legalább felsőfokú jogi vagy közigazgatási iskolai végzettségre lett volna ehhez szükség. A revizorok szerint aztán a két csoportvezetőnek kinevezett dolgozó "munkakörét nem módosították, vezetői pótlékát nem vonták vissza, a 2023.04.01-től hatályos munkaköri leírásaikban munkakörként „műszak koordinátort” jelöltek meg, ami nincs összhangban a kinevezési okmányon szereplő csoportvezető munkakörrel".

Hozzáteszik, hogy a vizsgált időszakban a rendkívüli munkaidő, valamint a készenlétek munkáltató általi elrendelése, dokumentálása és díjazása több tekintetben eltért a jogszabályi előírásoktól.

Az intézményben a korábbi időszakhoz képest magasabb volt a fluktuáció, az előző vezető távozásával az állomány közel 18 százaléka jött el: távozott egy csoportvezető, két közterület-felügyelő, két ebrendész, egy térfigyelő operátor, egy pénzügyi ügyintéző, egy munkaügyi ügyintéző és egy fő ügyfélszolgálati munkatárs is. Többen is voltak olyanok, akik 12 éve dolgoztak a cégnél, mások pedig a Péterffy-rezsim alatt érkeztek a felügyelethez.

Az ellenőrzés megállapítása szerint a 12 éve a cégnél dolgozó pénzügyi ügyintézőt arra hivatkozva küldték el, hogy megszűnt a munkaköre, de később ügyintéző munkakörbe felvettek mást. A vállalattól távozó munkaügyi ügyintézőt 16 havi munkaviszony után közel egy millió forint plusz juttatásban részesítették, amivel kapcsolatban az ellenőrök megemlítik, hogy nem világos milyen indokok alapján történt ez, mert ezt jogszabály nem írta elő.

Egyes köztisztviselők esetében jogszerűtlenül személyi bért állapítottak meg, a szabadságok vizsgálata során kiderült, hogy például 2022 októberében a szabadságengedélyeket munkahelyi vezetőként még vezető beosztásba ki sem nevezett személyek írták alá. Az is előfordult, hogy két nap alatt kétszer is módosítottak az egyik dolgozó beosztását, akiből úgy lett osztályvezető, hogy ilyen munkakör nem is volt akkor a cégnél.

A baloldali önkormányzati cég működésének szabályosságát jól jellemzi, hogy a revizorok egy helyütt azt tanácsolják „a hibák ismétlődésének elkerüléséhez a jövőben szükséges a munkaügyi döntések meghozatala előtt a vonatkozó jogszabályi előírások megismerése és betartása".

Képünkön a közterület-felügyelet autója, amely a legnagyobb online térképoldalon (kisképünk) is ellenőrizhetően tilosban állt meg a város főterén. Nem kizárt, hogy az összkerekes terepjáróval éppen intézkedik a belvárosban a felügyelet munkatársa, s bár a fotón nem látható teljesen, a néhány nappal ezelőtt készült felvétel idején Fürj Csaba baloldali önkormányzati képviselővel beszélgetett az autó sofőrje.