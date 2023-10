A Janus Pannonius utca 11.-ben 11 órától megrendezésre kerülő eseményen Lengyel Péter szobrászművész, a PTE Művészeti Kar dékánja mond köszöntőt. Majd mások mellett felszólal Aknai Katalin művészettörténész és Ernszt András festőművész. Keserü Ilona művészetéről Forgács Éva és Zwickl András művészettörténészek, valamint Gálosi Adrienn, esztéta tart előadást.

Az érdeklődők a konferencián meghallgathatják továbbá Nagy András és Máthé Andrea esztéta, Losonczy István festőművész, Radnóti Sándor, filozófus, kritikus gondolatait. Valamint Radák Judit, művészettörténész, Johan van Dam kultúrantropológus, továbbá Császár Gábor, Nyilas Márta, Oroszy Csaba és Tasi Zsuzsa festőművészek is felszólalnak a tanácskozáson.

Keserü Ilona (Pécs, 1933) mintegy hét évtizedet felölelő munkásságát széles körben ismeri a hazai és a nemzetközi közönség. A MODEM 2008-ban életműkiállítás keretei között mutatta be munkásságát. Munkái a legnagyobb nemzetközi múzeumok, mint a párizsi Pompidou Központ, az aacheni Ludwig Museum, a berlini Nationalgalerie, a szöuli National Museum of Contemporary Art vagy a washingtoni National Museum of Women in the Art gyűjteményeit gazdagítják.

Keserü Ilona a Pécsi Tudományegyetem rajz tanszékén tanított, 1991-2003 között tanszékvezető egyetemi tanár, a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola alapítója, azóta professor emerita az egyetemen.