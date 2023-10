A program módszertana a pozitív pszichológia tudományos eredményeire építve került kidolgozásra pszichológusok, pedagógusok, kutatóprofesszorok munkájának segítségével, melyet azóta is folyamatosan fejlesztenek. Az elmúlt 10 év eredményei és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Pozitív Pszichológia kutatása is igazolta, hogy a boldogságórán elsajátítottak hatására a tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, jobb teljesítménytérnek el az ötletgazdagságot és a gondolkodásbeli rugalmasságot vizsgáló tesztekben. Ezen kívül fejlődik a tanulók empátia készségei és szociális érzékenysége is.

„Célunk a pozitív fiatalkori fejlődés elősegítése, a sikeres alkalmazkodás, a személyiség és a belső erőforrások kibontakozásának támogatása. A programunkban alkalmazott, pozitív pszichológiai szemlélet nem csak a boldogságórákra van hatással. Visszajelzések alapján azt látjuk, hogy a kötelező tantárgyak tanítása során is eredményesen alkalmazzák a pedagógusok.” – nyilatkozta a Boldogságóra Program 2023/2024-es tanéve kapcsán Bagdi Bella pszichológus, a Jobb Veled A Világ Alapítvány elnöke. „A Boldogságóra Program szakmai csapatával szívvel-lélekkel azon dolgozunk, hogy hozzájáruljunk a jövő nemzedékének erősségeikben kiteljesedő életéhez, mert hiszünk abban, hogy az erősségeket és belső értékeket kifejező tudatos élet jobbá teszi a világot.” – tette hozzá Bagdi Bella.

A Boldogságóra Program célja ugyanakkor nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon a résztvevőknek, hogy könnyebben nézzenek szembe a mindennapi kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni az eléjük kerülő problémákkal, valamint, hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészségük megtartásához szükséges szempontok felfedezésére és tudatosítására.

A Boldogságóra Programhoz csatlakozó intézmények folyamatosan frissülő listája a www.boldogsagora oldalon a következő linken érhető el: https://boldogsagora.hu/ovodak-es-iskolak/.