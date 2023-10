Magánterületen ez a tulajdonosok kötelessége, ám ha valamilyen okból nem végzik el a beavatkozást, akkor ezt a munkával megbízottak is megtehetik.

Minden bizonnyal sokan emlékeznek még rá, hogy néhány esztendeje Mohácson és Lánycsókon mekkora bosszúságot okozott a gallyazás, ugyanis az általános vélekedés az volt, hogy sok helyütt a kelleténél jóval nagyobb mértékben csonkították meg a fákat és a cserjéket. A vita végül azzal záródott, hogy kártérítés gyanánt több mint száz csemete elültetését vállalta magára a szolgáltató.

Az előzményekre is tekintettel érdemes tehát elvégezni ezt a munkát, ami a magánporták tulajdonosainak törvényi kötelezettsége is (mint ahogy az is, hogy ennek elmaradása esetén beengedjék a területükre az Eon megbízottait). A vonatkozó rendelet előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik. Egészen pontosan ez a határ középfeszültségű szabadvezeték esetén a szélső vezetőktől számítva belterületen kettő és fél, külterületen öt méter. Kisfeszültségű légvezeték esetén, ha az szigetelt, fél, ha nem, akkor egy méteren belül nem lehetnek növények.