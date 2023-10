Ebből kiderül: Magyarországon 2022-ben minden harmadik háztartásban egy személy élt. A havi kiadások fedezése egy főnek jóval nagyobb kihívást jelent, mint több kereső számára. Cikkünk korántsem extrém spórolási tippeket ajánl az aszketizmust vállaló egyedülállóknak, csupán észszerű ötleteket kínál a megnövekedett kiadásokkal járó téli hónapokra.

Konyhai kiadások

A havi kiadások jelentős hányadát az élelmiszer adja. A hasunkon nem is szeretünk spórolni, de az észszerű vásárlás nem egyenlő a koplalással.

A készételrendelés helyett sokkal olcsóbb főzni; egy személy két-három adag ételt is elkészíthet, ezzel spórolhat a rezsin is. Minél ritkábban térünk be az élelmiszerboltba, annál több pénzünk marad. A heti egy bevásárlás során minden főzési alapanyagot vegyünk meg. Se éhesen, se hangulatból ne vásároljunk: ilyenkor hajlamosak vagyunk nasit, felesleges harapnivalókat a kosárba tenni. A szupermarketek által kínált applikációk, pontok, kuponok a takarékosabb vásárlás eszközei lehetnek. Figyeljük az akciós termékeket, ha a szavatosságuk engedi, ezekből vásároljunk többet. Ne várjuk meg, amíg a hűtőben tönkremegy az étel: fagyasszuk le, vagy főzzünk belőle.