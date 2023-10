A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja (KP) izgalmas lehetőségeket kínál a fiatalok számára: a program december 31-ig várja az új jelentkezőket. Az MCC célja, hogy támogassa a középiskolások szellemi fejlődését és hosszú távú nevelésüket.

Mi is az MCC KP?

A 2002 óta működő, nagy népszerűségnek örvendő program lehetőséget biztosít a közösségi programokon, készségfejlesztő workshopokon és szakmai kurzusokon való részvételre. A diákoknak ingyenesen elérhető és Budapesten kívül további 15 városban is megtalálható, köztük Pécsen is.

A KP-szombatok során izgalmas tudományos előadások és praktikus workshopok várják a résztvevőket. Emellett heti rendszerességgel szerveznek szakmai klubdélutánokat is, hogy a diákok ne csak tanuljanak, hanem közösséget is építsenek. Az angol és német nyelvi kurzusok segítenek a nyelvtudás fejlesztésében. A leghamarabb szereplő diákoknak pedig tematikus tanulmányi utazások is elérhetők, ahol elmélyülhetnek a kiválasztott szakterületen.