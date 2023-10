Az óvoda kezdeményezésére ezeket a chillezőket az intézmények között osztották szét, hiszen ott kiválóan hasznosíthatók tovább a pihenők. Egy az óvoda, egy a bölcsőde, egy az Egészségház, kettő pedig az iskola udvarára került. Az iskolában – kihasználva a jó időt – már tartottak osztályfőnöki és etika órát is a chillezőkben. S mivel a pihenők aljául szolgáló vásznak társasjáték táblák is egyben, így ennél is kötetlenebb kikapcsolódásra használhatóak.

Az idei Ördögkatlan Fesztivál idején Beremenden tíz helyszínen zajlottak programok, nagyon családias hangulatban. Olyannyira kellemesen telt az idő, hogy a katlanozók a harmadik napra már kicsit beépültek a falu életébe is.