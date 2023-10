A titkolódzással pedig a baloldali városháza azt is elérte, hogy a lakók, a környékbeliek már kész helyzettel szembesüljenek, vagyis ne kelljen érdemben figyelembe venni az észrevételeiket, hiszen az ottani lakásokhoz, házakhoz, privát otthonok ablakaihoz ismét nagyon közel került az építmény. Lapunknak a helyszínen ezt meg is erősítették az ott élők, akik felháborítónak tartják az önkormányzat módszerét ebben az ügyben is. Mások viszont azt mondták, hogy őket ugyan nem zavarja a létesítmény, de sem ők, sem ismerőseik nem ültek fel rá korábban sem, most sem fognak. Egy idősebb hölgy szerint viszont a 30-as éveikben járó gyerekei, amikor eljönnek hozzá, majd kipróbálják. Egy, a kutyáját sétáltató férfi viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy három évvel ezelőtt is tönkretették a füves részt a kerékkel, most is ez várható majd, és távozásuk után újra nézhetik hónapokig a saras, feltúrt zöldterületet.

Az általunk megismert ingatlannyilvántartás alapján a óriáskereket részben önkormányzati területen állították fel, tehát ezért közvagyont használnak fel magáncélokra, aminek megfelelően pedig az önkormányzatnak nyilvánvalóan valamilyen térítési díjat fizethetnek. Ezt egyébként a Gyurcsány Ferenc pártját erősítő egyik városházi képviselő ki is kotyogta egy hozzászólásában, azt viszont már nem árulta el, hogy mekkora összegről van szó. Emiatt megkerestük az önkormányzatot, de pénteken kora délután már senki nem adott felvilágosítást, és mivel a cenzúraosztály egyébként sem szokott reagálni, közérdekű adatigényléssel élünk az ügyben.

Érdekesség, hogy forrásaink szerint még a Péterffy-rezsim hatalmi térhódítása előtt is volt óriáskerék telepítésére vonatkozó megkeresés, de akkor azt azért nem támogatták, mert úgy vélekedtek, a város számára nem éri meg a projekt.

A Fidesz közleményében úgy reagált, hogy a Péterffyéknek „az óriáskerék helyett inkább a helyi járatokat vezető buszsofőrök bérét, a Kertvárosi Rendelőintézet 2019 óta megszüntetett szakrendeléseinek újraindítását vagy a magyar kulturális értékeink megőrzésén tevékenykedő közösségeket kellene először támogatni." Szerintük az óriáskerék szimbólum: a városvezetést jellemző pótcselekvések és cirkuszi mutatványok, valamint a Péterffy Attila által a pécsieknek kínált kilátástalanság szimbóluma.