A faluban átadóünnepséget is tartottak, melyen a helyi településvezetők mellett Hargitai János országgyűlési képviselő, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke és Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is részt vett. A megközelítőleg 250 lakosú község polgármestere, Lovas Norbert elmondta, az épület lassan két évtizede áll üresen, azelőtt viszont szintén pedagógus lakott itt, sőt még korábban a hajdani általános iskola tornaterme is ebben a házban volt.

Fotó: Fejes Marton

Hosszú évek óta próbálták hasznosítani az ingatlant, mígnem a Magyar Falu Program pályázati kiírása meg nem jelent. Egy Kalocsáról érkező, a Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanító pedagógus lakhatását szerették volna biztosítani a szolgálati lakással. A tanárnő időközben állást kapott a lakóhelyén, így most szabad az újonnan elkészült szolgálati lakás.

A községvezető szerint biztosan lesz olyan, akinek segítséget jelent majd, hogy a házba költözhet, hiszen most is van betöltetlen álláshely a lippói iskolában.