Cikkünk megjelenése után egy héttel a városháza propagandaosztálya mozdult meg, és közleményt adott ki, amiben továbbra is igyekeztek az államra tolni a felelősséget, egyben azt hangsúlyozva, hogy „a környező települések fejlődését szolgálja” a munka. Noha a Nagy Imre utat, a Megyeri utat, a Siklósi utat, vagy éppen az Északmegyer dűlőt is érintő fejlesztésben a pécsi közműhálózat újul meg, illetve bekötnek több városi utcát is rendszerbe. Arról nem is szólva, hogy a rendszert a jelenlegi városvezetés alatt brutális veszteséggel működő Tettye Forrásház üzemelteti majd, amiből nyilván bevétele keletkezik.