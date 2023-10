A sorozatos névtelen írások és a nemzeti oldallal szembeni durva kirohanások mellett abban is jeleskedik a pécsi önkormányzat közpénzből kistafírozott lapja, hogy Péterffy Attila baloldali pécsi polgármesterről garmadával közöl fotókat egyetlen heti kiadványban is. A sorozatképeknek köszönhetően számtalan arcát, gesztusát és mimikáját ismerhette meg a pécsi lakosság őt még kedvelő része, mindezt pedig hetente megismételve.

Ugyanakkor nem lehet véletlen ez a „szakmai” igyekezet, hiszen Péterffy hiúsága köztudott a városházán, ami miatt attól is tarthatnak a házi propagandistái, hogy ha nem szolgálják ki eléggé, akkor nem utal az önkormányzat elengedő forrást nekik. Egyelőre az eddigi igyekezetük kifizetődő volt, hiszen amíg tavaly 18 milliós veszteséget hoztak össze, addig az ügyvezető az első fél évről szóló beszámolójában kiemelte, hogy az idei év első felét több mint 4,5 millió forintos eredménnyel zárta a társaság.

Ebben azonban nagy szerepe volt annak, hogy idén már 104 millió forintnyi önkormányzati támogatást kaptak az első hat hónap alatt, ez tavaly 124 millió forint volt egész évben. Ezzel kapcsolatban Póré László azt is mondta, hogy az „üzleti tervük megalapozott volt és a cégnek a működésében nagyon fontos szerepe van az önkormányzati támogatásnak”. A volt MSZP-s alpolgármester, Meixner András vezette „felügyelőbizottsági” ülésen még fontosnak tartotta megemlíteni továbbá, hogy május-júniustól elindult a cég digitális üzletága, amely piaci cégek számára honlapkészítést, különböző digitális fejlesztéseket foglal magában.