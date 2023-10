Az első részben a északi és nyugati városrészben 13 zebrát alakítanak ki a teljesség igénye nélkül az alábbi helyszíneken. Átkelőt kapna a Rókus utca–Szigeti út kereszteződés északi ága, a Bálicsi út–Angster József utca kereszteződés keleti fele, a Magaslati út és Szőlő utca kereszteződése, illetve az Édesanyák útja és Alkotmány utca találkozása.

A déli és keleti városrészekben pedig 18 zebra megvalósítását tervezik a többi között az Árnyas liget és Árnyas utca, valamint a Móra Ferenc utca és a Szilva utca találkozásánál, valamint a Galilei utcában „kiemelt gyalog átvezetés kiépítését” jelezte az önkormányzat. Továbbá szintén ebben a részben gyalogátkelőhelyeket terveznek a Komlói út 24. szám elé, illetve a Bor utca és Nagykozári út kereszteződésében, valamint a Hársfa–Bittner–Dózsa György utcák találkozásához.

A városházi dokumentum kitért arra is, hogy az ajánlattevők számára az egyes helyszínek mellé – a forgalomirányító lámpás csomópontokat kivéve mindenhol – okoszebra kialakítását is vizsgálni szükséges. Ezek opciós tételként szerepelnek ajánlatukban, így az önkormányzat dönt, hogy megvalósítja-e azokat.

A Fidesz szerint szükség van ezekre, de túl drága a beruházás. Csizmadia Péter frakcióvezető korábban úgy vélte, hogy ez is egy szelete Pécs 16 milliárdos adósságának, amit az utóbbi években halmozott fel a városvezetés.