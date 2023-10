Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető a héten hirdette meg azt a közszolgálati kedvezményprogramot, melynek keretén belül a szférában szolgálatot teljesítők juthatnának jelentős segítséghez. Erre akkor kerülhet sor, ha a jövő évi önkormányzati választásokon a pécsiek a polgári oldalt hatalmazzák fel a város vezetésével. Pénteken Musch Zoltán fideszes önkormányzati képviselő Patacson, szimbolikusan a szocializmusban elhurcolt Kovács Béla politikus szülőházánál tartott sajtótájékoztatót.

Az érintett önkormányzati intézmények tekintetében a jelenlegi baloldali városvezetéstől nem hallottunk semmilyen hasonló javaslatot a témában, miközben rendre megszavazzák a holdudvarához tartozó ügyvédek és cégvezetők milliós juttatásait, prémiumait.

– A közszolgálati kedvezménycsomag legfontosabb pillérének számító lakhatási területen sem álltak elő semmilyen kézzelfogható kezdeményezéssel, még abban az időben sem, amikor Bognár Szilviához, mint szociális alpolgármesterhez tartoztak ezek az ügyek – mondta a képviselő. Szerinte, ha Bognár Szilvia a Tiszta Kezek Frakció vezetőjeként új baloldalt hirdet, akkor itt az ideje, hogy támogassa a jobboldal javaslatát. Egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy a csomag azon része, amely az önkormányzati ingatlanok kedvezményes bérlésével foglalkozik, tiszta és átlátható viszonyt teremtene e téren is, ezért is kérdés, hogy támogatják-e a kezdeményezésüket.