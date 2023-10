A nyáron viharos gyorsasággal még Pécset is elhagyó volt vezérigazgató, Szabó Szilárd regnálásának idejéről szól az a beszámoló, amelyben gyakorlatilag már vészharangot kongatja, holott Szabónak évei lettek volna arra, hogy valamilyen formában vonzóvá tegye a létesítményt, legalább annyira, hogy ne a bezáráson kelljen panaszkodni a városházának.

A dokumentumban azt közlik, hogy a piac pavilonjai működnek – ezek azok, amik nem csarnoképületen belül találhatóak –, de a belső asztalok kihasználtsága már az 50 százalékot sem éri el és a 2022-es adatnál is rosszabb a helyzet. A baloldali cég szerint 2022-ben próbálkoztak azzal is, hogy 10 alkalommal baba-mama börzét tartottak, de ezzel is csak kismértékben tudtak a javítani a helyzeten. A vállalatvezetők a problémát abban látják, hogy szerintük „továbbra is" kevés a parkolóhely a piacnál. Csakhogy a tapasztalatok éppen azt mutatják, hogyha nem is közvetlenül a bejárat közelében, pár méterre a pultoktól, jellemzően lehet találni helyet autóval is környéken, ráadásul a környéken élők gyalogosan is elérik a létesítményt, a közeli élelmiszerbolt például az egyik legzsúfoltabb.

Arról nem is szólva, hogy mindeddig érzékelhető megoldást erre az állítólagos problémára sem találtak, holott négy éve lett volna erre is a baloldalnak. Sőt, miközben „sajnálkozik" és „panaszkodik" a cégvezetés, addig a piac esetében eleve a 2022 első félévi bevétellel sem számoltak, ami azt is jelzi, nem igazán terveztek azzal, hogy megfordítsák ezt a trendet 2023 első felében.