Ráadásul úgy tudjuk, hogy a környéken lakók egy része már a meglévő kutyafuttató miatt is zúgolódik. Egyesek attól tartanak, ha megépül a pálya a kutyákat irritálni fogják a néhány méterre tőlük elszaladó emberek, az ebek pedig vadul ugatni, kergetni fogják őket, ami még jobban fogja zavarni a lakók nyugalmát.

Egyes sejtések szerint a balos városvezetés azért köti az ebet a karóhoz a málomi helyszín tekintetében, hogy az önkormányzati választás közeledtével a városvezető koalíció minden képviselőjénél - ez esetben a momentumos Pokorádi Gábornál – történjen valami pozitív attrakció. Mindez érthetővé teszi, hogy miért érdemi társadalmi egyeztetés nélkül döntöttek a málomi helyszín mellett.

Pályázat, anyagiak

A futókör ügye egyébként előkerül a nemzeti oldal által „Sportlufibiztosként” emlegetett MSZP-s Török Ottó, Péterffy Attila sportlobbistájának legutóbbi negyedéves beszámolójában is, amelyben felidézte, hogy az Aktív Magyarország Program keretében megvalósítandó futókör létesítésére pályázatot adott be a PSN Zrt. „A beadott pályamű minősége és az általam lefolytatott további egyeztetések végén a pályázat sikerrel zárult, 39.659.040.-Ft. támogatásban részesültünk a projekt sikeres megvalósítása tárgyában” – írta szerényen szeptember elején, amikor is jelezte, hogy jelenleg a projekt operatív része zajlik, amely vonatkozásában együtt dolgozik a PSN Zrt. vezetőivel.