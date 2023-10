Iskola udvarára, templomhoz, focipályára is érkezik a baranyai településeken a kormányablakbusz a héten. Október 16-án Máza, Szászvár, Szalatnak, Magyaregregy, október 17-én Lippó, Majs, Nagynyárád, Sátorhely, Kölked, Lánycsók, október 19-én Hidas, Mecseknádasd, Ófalu a cél, míg október 20-án Hegyszentmártonra és Ózdfalura gurul be a kormányablakbusz. A leggyakrabban a polgármesteri iroda, művelődési ház elé érkezik a jármű, de a héten Ófalun a focipályán, Szászváron a templomnál, míg Szalatnakon az iskolánál áll meg. A kormányablakbuszon lehetőségük van a lakosoknak elintézni a kormányablakokban elérhető ügyköröket, lehetőség nyílik többek között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre is.