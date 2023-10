Bár korábban a szocialista irányítású gazdasági bizottságnak beszéltek a cégvezetők, de komolyabb kérdéseket nem kaptak, a hétfői, megismételt pénzügyi bizottsági ülésen a fideszes Csizmadia Péter, a pénzügyi bizottság elnöke, részletesen kérdezett a vezetőktől.

Az egyik legérdekesebbnek a Tüke Busz Zrt. részéről megjelent középvezető beszámolója bizonyult. (A Tüke Buszt Zrt. új vezére, Skutnik Tibor ugyanakkor nem jött el az ülésre – ő az, aki korábban Péterffy Attila munkatársa volt a hőerőműnél. )

Csizmadia Péter a beosztottnál rá is kérdezett arra, hogy a félévi jelentésben az szerepel, hogy a készletek állapota csökkent, ami az igénybe vehető gumiabroncsokat is fedi. Erre válaszul a Tüke képviselője azt állította, hogy 500-600 gumit szeretnének beszerezni, amire előzetesen 80 milliót szántak, de várhatóan ez több lesz. Eddig 36 millióért vásároltak, valamint 26 milliós értékben kértek be már ajánlatokat három cégtől, illetve még 30 milliót szánnának erre, mivel határozottan veszélyesek lehetnek a gumik. Elmondta azt is, hogy tervszerűbbé teszik a karbantartást, mert vannak olyan alkatrészek, amiket könnyebb most megjavítani, mint később teljesen újat venni – mondta.