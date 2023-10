A közvilágításban is korlátozásokat vezettek be tavaly – november közepétől a város teljes területén minden második lámpatestet kikapcsoltak, ez alól csak a közlekedési csomópontok és a gyalogátkelőhelyek jelentettek kivételt. Az elmúlt év tapasztalatai, és a lakossági visszajelzések azonban azt mutatják, hogy vannak olyan területek, ahol indokolt a lámpák újbóli üzembe helyezése – a kritikusabb helyszíneket újból megvizsgálta az önkormányzat, ennek eredményeként összesen 167 világítótest visszakapcsolásáról döntöttek a városatyák.

Polics József kiemelte, a tavalyi évhez képest jelenős változás, hogy a színház nem zár be a téli időszakra.



– Műszaki szempontból semmilyen épületnek nem tesz jót, ha nem használják, ezért a teátrumot is inkább takarékosan, az energiafelhasználásra fokozottan odafigyelve, de működtetik az év egészében

– közölte a polgármester.

Az uszodának is helyet adó sportközpont ugyancsak változatlanul működik tovább, nem tervezik se idén, se jövő év elején a bezárását. A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje se változik, csütörtöki és pénteki napokon azonban adott a lehetőség az otthoni munkavégzésre, erről minden esetben az irodavezető dönt.