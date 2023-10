Érdekesség, hogy a féléves beszámolóból kiderül, hogy a céges vezetők prémiumára és hűségjutalomra 74 millió forintos céltartalékot képeztek a vállalatnál még ilyen körülmények között is. A vezérigazgató számára pedig olyan prémiumkiírást adtak meg az MSZP-DK-s városvezetők, hogy már 1,27 milliárd alatti év végi veszteség esetén is járhat neki a prémium; jelen állás szerint az önkormányzati támogatással ezt a prémiumcélt könnyedén teljesíteni is fogja majd a vezérigazgató.