A település látnivalóit, értékeit bemutató honlap létrehozására 2,5 millió forint támogatást nyert a Hungarikum pályázaton Szászvár - adta hírül internetes közösségi oldalán Vidák Krisztina, a község polgármestere.

A weboldalon a térség legjelentősebb történelmi emlékét, a Szászvári Várkastélyt mutatják be, illetve a honlapba ágyazottan a település nemzeti értékei is megismerhetők lesznek. - Az épített örökségen kívül megjelenítjük azokat az immateriális értékeinket is, amelyek eddig lajstromba kerültek - közölte a polgármester.

Ugyancsak a honlapon lesz elérhető egy virtuális várséta interaktív kiállítással, időutazással, amely kedvcsinálóként szolgálhat a személyes látogatáshoz is az érdeklődőknek. A pályázat keretén belül egy, a várat bemutató film is készül, ami szintén megtekinthető lesz a honlapon, és internetes közösségi felületen egyaránt.

A fejlesztéssel többek között cél a település turisztikai vonzerejének növelése. - A mai kor embere és különösen a fiatalabb generáció elsősorban az elektronikus felületekről tájékozódik, ezért kiemelten fontos értékeink képi módon történő megjelenítése - fogalmazott Vidák Krisztina.