A kar évtizedes szakmai kapcsolatot ápol kínai felsőoktatási intézményekkel, egyik oktatója például több éve vendégprofesszorként van jelen a wuhani egyetemen (Hubei University of Technology), de számos közös projekt és szakmai workshop is zajlott az elmúlt években. A PTE MIK nemzetközi építészképzésein ez idáig másfélszáz kínai hallgató szerzett oklevelet, legtöbbjük hazájában kamatoztatja a Magyarországon megszerzett tudást. A mostani kínai látogatás következő szintű együttműködéseknek is lendületet ad - derül ki az egyetem tájékoztatójából.

A kar Építész Szakmai Intézete, valamint Breuer Marcell Építészeti Doktori Iskolája 2013 óta áll együttműködésben a kínai „China University Union”-nal, a 15 magas rangú egyetemet és művészeti akadémiát tömörítő szakmai érdekcsoporttal, mely az építész, építőművész felsőoktatás egyes szereplőit fogja össze nemzetközi környezetben. Amellett, hogy a tagképzőhelyek tapasztalatot cserélnek egymással, oktatási koncepciókat egyeztetnek Kína-szerte, legfontosabb szakmai eseményük a „4x4” workshop. Erre minden tagképzőhely 4 hallgatót nevezhet, oktatói közül 4 professzort küld és az adott szemeszterben négyszer találkoznak. Az építésztervezés sajátosságainak megfelelően a programba delegált hallgatók először ötlettervet, majd vázlattervet, később pedig kidolgozott építészeti javaslatot mutatnak be. A hallgatók a professzorok mellett vállalati vezetőkből álló zsűri előtt dolgoznak, amely hasznos információkkal és véleményével segíti őket. A Covid óta most először adódott lehetőség személyes találkozás keretében folytatni a szakmai diskurzust, a találkozón az intézmények oktatói vettek részt.

A „4x4” workshop helyszíne 2023 szeptemberében újra Pécs volt, erre a világjárvány kitörése óta nem lehetett példa. A szakmai találkozón folytatták a kínai Changchun város középületeinek történetiségét, jelenlegi állapotát felmérő, illetve a hasznosításukra tett javaslatokat érintő kutatás eszmecseréjét.