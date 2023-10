– A város szövetébe való intenzívebb bekapcsolódás érdekében fontos, hogy ezekben a városrészekben is erősítse a közszolgálati hivatást vállalóknak a mindennapjait és a napi munkavégzés feltételeit azzal, hogy a lakhatásban, tömegközlekedésben ad kedvezményeket az önkormányzat – emelte ki Berényi. – A kijárás ugyanis nehézséget okoz, egyben az is jó lenne, ha helyismerettel rendelkezők dolgoznának Vasason, Hirden és Somogyban.

Kérdésünkre elmondta azt is, hogy az érintett településrészekre egyre többen költöznek ki, a foghíjtelkeket is beépítették, elindult a terület felértékelődése is, ehhez járulna hozzá a csomag bevezetése.