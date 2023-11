Onkoterápiás Intézet 1 órája

A daganatos betegek gyógyulását segíti az új eszköz (galéria)

Új, az eddigieknél is korszerűbb eszköz segítségével gyógyulhatnak a régió daganatos betegei Pécsen. A most átadott sugárterápiás gép biztonságosabb és gyorsabb is mint az elődje.

Tóth Viktória Tóth Viktória

A PTE Klinikai Központ Onkoterápiás Intézetében adták át pénteken az eszközt, mellyel a mai kor szellemének megfelelő technológia felhasználásával, a lehető leghatékonyabban tudják gyógyítani a daganatos betegeket. Az 1,6 milliárd forintos beruházásból mintegy 800 millió forint volt az európai uniós és kormányzati támogatás, a másik fele pedig egyetemi forrás.

Ezekkel a fejlesztésekkel időt nyerünk, életet nyerünk Fotók: Laufer László

Az eseményen beszédet tartott Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Miseta Attila, a PTE rektora, Sebestyén Andor, a PTE KK elnöke és Mangel László, az Onkoterápiás Intézet igazgatója. Ágostházy Szabolcs kiemelte, hogy az egyetem tevékenységének is köszönhető, hogy az elmúlt 12 évben Baranya vármegye a korábbi GDP-jéhez még 117 százalékot tett hozzá. Sebestyén Andor pedig elmondta, hogy a ’90-es évek elején telepített telekobalt készülék felett eljárt az idő, a jelenlegi nyertes pályázatból lehetőségük volt lecserélni ezt a most beépített modern kisenergiájú lineáris gyorsító berendezésre. – Ez a készülék a jövő szempontjából irányadó, napi szinten több beteget fogunk tudni ellátni, magasabb betegbiztonság mellett. Biztos vagyok benne, hogy a betegek előnyére fog válni – mondta Sebestyén Andor.

Az eseményen az is elhangzott, hogy az intézményben éves szinten több mint 1500 betegnél alkalmaznak sugárterápiát. Naponta pedig 300-400 beteg ellátását végzik el itt. Mangel László fontosnak tartotta elmondani, hogy számtalan olyan daganatos betegség van, melyet akár a sebészekkel együttműködve vagy akár önállóan a géppel meg tudnak majd gyógyítani. Sok beteget teljesen vissza tudnak adni a munkájának, a társadalomnak, a családjának. – Vannak olyan betegek is, akiket sajnos nem tudunk teljesen meggyógyítani, de a kor fejlődésének betudható, hogy akár már előrehaladottabb betegség esetén is sokszor éveket tudunk biztosítani a pácienseknek – fogalmazott az intézetigazgató. – Azért, hogy a beteg megérje az unokájának születését, ott legyen a gyermeke diplomaosztóján vagy akár a következő olimpián könnyes szemmel hallgassa a himnuszt. Mert ezekből az örömökből áll az életünk. Ezekkel a fejlesztésekkel időt nyerünk, életet nyerünk. Az eszközt a beszédeket követően Kvanduk Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke áldotta meg.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!