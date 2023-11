A terület önkormányzati képviselőjét, Sajgó Györgyöt is a sorai között tudó MSZP–DK–Jobbik–Momentum városvezetés ugyanis egy vagyonos, baráti balos család által indított kezdeményezést úgy akart átnyomni a közgyűlésen, hogy az érintett több száz családot nem is akarta megkérdezni. Mindezt arra hivatkozva, hogy a víz utánpótlása nem lenne biztosított, ha építkeznének a területen, miközben az érintett családnak hatalmas medencés luxusotthona van.

Az érintett és majdnem pórul járt helyiek közül közel tucatnyian be is mentek akkor a városházára, a közgyűlésre, hogy tiltakozzanak. Sikerült is elérniük, hogy csak egy utcára, és csak ideiglenesen rendeljék el a tilalmat, az ügyben pedig nemrég az is kiderült, hogy jóval kisebb az érintettek köre, mint az két hónappal ezelőtt volt.