Évekig a Kémes az Ormánságért Egyesülettel dolgozott a CSGYK, viszont 2023-tól az egész akciót átvette a Baranyahídvégi Polgári Egyesület.

– Úgy gondolom, hogy ezt a kezdeményezést nem szabad elengednünk. Mindig november elején hirdetjük meg az akciót, de már októberben szoktak érdeklődni az olvasók, akik között vannak újonnan csatlakozók, de olyanok is, akik évek óta hoznak cipősdobozokat – informált minket a könyvtár munkatársa.

Csobán László elárulta azt is, hogy több iskolai osztály is csatlakozik az akcióhoz, és összegyűjtenek cipősdobozokat, amelyeket aztán eljuttatnak a részükre. Az idei évben már egy bölcsőde megkereste a szervezőt, hogy szívesen csatlakozna ehhez a jótékonysági kezdeményezéshez.

Beszélgetésünk során szó esett arról, hogy miket tartalmazzon a cipősdoboz, és miket ne.

– Olyan ajándékokat gyűjtsünk össze, amiknek mi is örülnénk. De ennek az akciónak nem az a lényege, hogy a szegénységre fókuszáljunk. Egy szegény kisgyermek persze örül egy új ruhának is, de még jobban a játékoknak, vagy éppen az édességeknek, főleg karácsonykor. Mi, itt a könyvtárnál nem bontjuk ki a dobozokat, mert bízunk az emberekben, hogy olyan ajándékot állítanak össze, ami örömet fog okozni. De fontos, hogy ne olyan plüsst tegyünk a csomagba, amelynek például hiányzik az egyik szeme, ne azon legyen a hangsúly, hogy a saját, már meglévő, de rossz tárgyainkat leselejtezzük. Ha használt tárgyról is van szó, az legyen jó állapotú és hiánytalan, mint például egy megunt Lego, aminek minden egyes darabja megvan dobozostól együtt.

Mint megtudtuk sok adományozó kedves üzeneteket, kívánságokat is szokott hagyni a dobozon egy képeslapon, vagy arra is volt példa, hogy valaki a csomagját kibontva egy szívhez szóló levelet talált az ajándékok tetején.

A CSGYK december 11-ig várja a cipősdobozokat – aznap még leadható – a Tudásközpontban található regisztrációs pultnál, de a fiókkönyvtárakba is bevihetők.