Amit a bruttóról csak vélünk

Az éves szaldó elszámolás lényege, hogy a megtermelt és felhasznált energián kívül a többlet visszatáplálható a hálózatba, amiért pénz jár. A bruttó elszámolás részleteiről jelenleg keveset tudunk, ezért csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk – mondta Harcsa-Pintér Sándor napelemszakértő. Ez esetben is – akárcsak a szaldónál – a mérőóra szerint állapítható meg a fogyasztás, a többlettermelés, illetve a visszatáplálás mértéke, de itt nem a kWh-t számolják majd el a kWh-val, hanem a forintot a forinttal. Magyarán a fogyasztást vélhetően ugyanolyan áron számolják el, mintha nem is lenne az adott háztartásban napelemrendszer. Visszatápláláskor pedig a ma még meg nem határozott átvételi áron fizetik ki az energiát. A 12 hónapnyi elszámolás végén így az egyik számla a fizetendő értéket mutatja, a másik pedig a termelési értéket, és a kettőből keletkezik az egyenleg.

Kinek kell?

Ha a jelenlegi ár marad 5 forint + áfa (ez a legutóbbi kormányzati nyilatkozatok alapján valószínűsíthető), akkor a napelem nem lesz jó üzlet – szögezte le a szakember. Ugyanis az eddigi szaldóelszámolásban a beruházás a jelenlegi 9-10 éven belül megtérült, ezután a beruházás megtérülése 30-40-50 (!) évre nőhet. A Magyar Napelem Iparági Egyesület elnökségi tagjaként Harcsa-Pintér Sándor abban hisz, jobb, ha külön tarifát állapít meg a kormány a megtermelt energiára; az érdekvédelmi szervezet is erre törekszik. Arra utaló jelek is vannak, hogy a háztartási méretű napelemmel rendelkezők közvetlenül eladhatják majd a megtermelt energiát az erre szakosodott energiakereskedőknek. Persze a most meghirdetett Napenergia Plusz Program arra sarkallja a lakosságot, ha a megtermelt, fel nem használt energiát tárolja a saját akkumulátorában, és amikor szükség lesz rá, onnan használja fel.

Olcsóbb, mint a benzin

Éves szaldónál valóban jelentős összeget spórolhatunk meg az elektromos autó otthoni töltésével, a bruttó elszámolás vélhető alakulásánál azonban nem. Az elektromos autót leginkább nappal használjuk, este feltöltjük, vagyis nappal valahány forintért (jelenleg 5 forint + áfa) betápláljuk az energiát a rendszerbe, éjszaka pedig rezsicsökkentett vagy piaci áron feltöltjük. Tehát nem igaz, hogy a megtermelt árammal ingyen üzemeltethető az autó, viszont valamivel olcsóbb, mint tankolni. De ehhez meg nem kell napelem. A szlovákok egyébként remek módszer dolgoztak ki erre: amennyiért megtermelik a napelemükkel az energiát, annyiért tölthetik fel az autójukat is országszerte.