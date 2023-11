Az első adventi gyertya meggyújtására december 3-án, vasárnap 17 órakor kerül sor Szentlőrincen a buszfordulóban. A hagyományokhoz híven műsorra is számíthatnak a résztvevők, az első vasárnap a Szentlőrinci Nyugdíjas Dalárda lép fel, senior örömtánc is fogadja majd az érkezőket, továbbá a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Szentlőrinc Hagyományőrző Baráti Társaság is bemutatkozik.