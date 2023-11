A külsős, tehát nem a pécsi választók akaratából a pozícióját elfoglaló tisztségviselő ugyan egymillión felüli fizetést kap minden hónapban, de éveken keresztül felvett több százezer forintot egy kft.-től is, ami a Tiszta Kezek Frakció álláspontja szerint összeférhetetlen volt alpolgármesteri pozíciójával. Hencsei Zsolt képviselő szerint évek óta törvényt sértett a fizetés felvételével Ruzsa a helyi önkormányzatokról szóló jogszabály 72. § (2) bekezdése szerint.

Hencsei azt tudakolta, hogy vajon mikor fogja visszafizetni a szabálytalanul felvett alpolgármesteri díjazását, hiszen az önkormányzati törvényt megszegve a Focus Ventures Kft.-től vett fel havi több százezer forintot, miközben alpolgármesteri fizetését is zsebre tette ugyanebben az időszakban, ami nagyságrendileg 40 millió forintot jelentett.

Úgy vélekedett, hogy Péterffy Attila polgármester 2019 őszén úgy mutatta be a pécsieknek Ruzsát, mint „szakértőt”, de úgy tűnik, „csak a közpénzek zsebre tételéhez ért igazán, bár köztudottan a mellébeszélésben is remekel”.

Ruzsa Csaba alpolgármester valamiért fontosnak tartotta leszögezni, hogy „nem vagyok készpénzes, én utalok”, majd pedig azt mondta, hogy 2021-ben döntött arról az önkormányzat, hogy létrehozza a városi tőkealapot, amely mellett működött a befektetési bizottság. Ennek tagjának választották meg. 2023 tavaszán azonban ezeket a tőkealapokat összevonták egy nagyobb zrt.-be, így megszűnt a grémium is.

A politikus szerint tudományos tevékenységet látott el, mert volt egy, a Pécsi Városfejlesztési Zrt. végigvitt előkészítő folyamata, majd egy döntési folyamat az MFB Zrt. részéről, közben pedig a gazdasági stratégiával kapcsolatos gazdaságtudományi konzultáció volt a feladatuk a város érdekében. Szerinte a törvény nyomán ez kivételt jelent, nem is kellene lemondania, másrészt már meg is szűnt az összeférhetetlenség.

Csakhogy ha kiderül, hogy nem tudományos munkáról volt szó, akkor az alpolgármesteri fizetését is elbukhatja visszamenőleg, ez több tízmilliós összeg lehet a politikusnak.