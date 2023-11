– A mai generáció jellemzője, hogy ingerfalók, akik minimális befektetéssel szeretnének maximális eredményt elérni. A videójátékokban könnyedén lehetnek hősök, az Instán azonnali visszajelzéseket kapnak, az okostelefon és a TikTok pedig nélkülözhetetlen eszközök lettek – mondta Fegyverneki Gergő.

Kiemelte, hogy az idegennek tűnő tudást személyes tudássá kell átültetni, így a fiatalok életére nézve valóban releváns készségeket és információkat átadva. Arra biztatott, hogy ki kell lépni a komfortzónából, és olyan készségeket és kompetenciákat kell fejleszteni, amelyeket a munkáltatók elvárnak és amelyek a jövőben a munka világában fontosak lesznek.

Szólt arról is, hogy az „edutainment”, azaz az oktatás és szórakoztatás egyesítése lesz a jövő trendje. Elmondta, a pedagógus kaméleon módjára kell, hogy alkalmazkodjon a környezethez és változó kihívásokhoz, 360 fokos szögben figyelve a körülötte lévő történéseket, beleértve a diákok lelki állapotát, otthonról hozott kihívásaikat is. Az előadó közösségi oldalán, a Kaméleonpedagógus oldalon ingyenes online tanfolyamot ígért 2024-re, amely bemutatja a pedagógusoknak, hogyan kell elindulni az online térben.

Az előadó különféle pedagógiai módszereket javasolt, beleértve az infografikák készítését és a projektek során való együttműködés fejlesztését. A lényeg, hogy a tanárok ne csak információt adjanak át, hanem segítsék a diákokat a kreativitás és problémamegoldás fejlesztésében.

Az előadás végén Fegyverneki kitért a mesterséges intelligencia és a ChatGPT kihívásaira is. Hangsúlyozta, ez az új eszköz diákok és tanárok segítségére is lehet, ha okosan használjuk. Elmondta, hiába tiltjuk, a digitális eszközöket a fiatalok így is, úgy is használják, így a pedagógus felelőssége, hogy ebben az online közegben se engedje el a fiatalok kezét.

– Inkább legyünk a digitális világban „LED-oszlopok”, akik vezetik és kísérik a diákokat a digitális világ útvesztőiben – összegzett a szakértő.