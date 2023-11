Egyik olvasónk szerint ugyanakkor az épület szörnyű állapotban van, a felújított tornaterem máris beázott, még az üvegen belül is folyt a víz legutóbb. Egy másik szülő azt is elmondta, hogy folyamatosan lekapcsolja a biztosítékot az áram, ami miatt pedig a riasztó szólal meg. Szerinte nem is látszik, hogy 180 milliót költött el az önkormányzat, összességében szégyen, ahogy ezt az egészet intézték, így nem meglepő, hogy ő azon gondolkodik, kiveszi a gyermekét az intézményből.

Azt is elpanaszolta a szülő, hogy miután végre leálltak a munkákkal odabent, az óvoda előtt nekiláttak a beton feltörésének, az ottani önkormányzati építkezésnek, ami egyrészt zavarja a gyerekeket, másrészt a környéken parkolni sem lehet autóval. Nem érti, hogy miért nem lehetett ez utóbbi beruházást elvégezni akkor, amikor az óvoda is zárva volt.