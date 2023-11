Az eredeti terveknek megfelelően alakul az önkormányzat által tavaly megvásárolt tornácos ház rendezvényházzá kialakítása - mint azt Takács Zsolttól, Mánfa polgármesterétől megtudtuk, az elmúlt időszakban a víz- és szennyvízhálózat kiépítése megtörtént, és új vizesblokkot is kialakítottak az épületben. Fűtés egyelőre nincs a házban, azt a tervek szerint klímaberendezéssel biztosítanák, aminek kiépítése a jövő év feladatainak egyike. A polgármester kiemelte, pályázati támogatások segítségével további felújításokat is szeretnének megvalósítani - cél, hogy az autentikus, füves udvarral rendelkező parasztházban a renoválást követően civil szervezetek, az önkormányzat, a lakosság különböző programokat szervezzen. A nyári napközinek is ez az épület ad majd otthont a tervek szerint, de kézműves vásárok rendezésében is gondolkodnak, illetve baráti társaságok is tarthatnak majd összejöveteleket a parasztházból kialakított rendezvényházban.