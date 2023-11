A karácsony közeledtével a karitatív szervezetek sorra szerveznek Baranyában is adománygyűjtéseket - főként tartós élelmiszerekkel igyekeznek szebbé tenni a rászorulók ünnepét, de a használt, jó állapotú játékok, könyvek, ruhadarabok is nagy örömet okoznak a nélkülözőknek. Az adományozásnak is vannak azonban szabályai, amik garantálják, hogy a megajándékozottakat ne érje csalódás.

A segélyszervezetek arra hívják fel a figyelmet, hogy csak a tiszta, foltmentes, hibátlan ruhadarabok okoznak örömet, és ugyanez a játékokra is igaz: ha adományként felajánljuk, előtte alaposan tisztítsuk meg, és ha hiányos, vagy hibás, ne kerüljön a csomagba. A ruhadaraboknál arra is ügyelni kell, hogy legyen használati értéke - egy báli ruha például nem ez a kategória.

– Élelmiszerek adományozásakor a legalapvetőbb szabály, hogy csak olyan termékeket ajánljunk fel, amelyeket mi magunk is szívesen elfogyasztanánk

– emeli ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A gyűjtések alkalmával a segélyszervezetek arra is felhívják a figyelmet, hogy csak bontatlan, eredeti csomagolású élelmiszert tudnak átvenni – így garantálható a támogatott családok biztonsága, egészsége. Lényeges, hogy a élelemnek legyen tényleges tápértéke, illetve lehetőleg olyan legyen, amit nem kell azonnal elfogyasztani, így hosszabb távra szól a segítség.

A Nébih ajánlása szerint javasolt tartós, vagyis minőségmegőrzési idővel jelölt élelmiszereket adományozni. Legideálisabbak a liszt, cukor, rizs, étolaj, száraz tészta, konzervek, száraz hüvelyesek, tartós tej, csokoládé, édes és sós tartós sütemények.