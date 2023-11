A tevékenységük kiterjesztése miatt Budapesten kívül hét vidéki városban hoztak létre munkacsoportokat, köztük Pécsen is márciusban. Erről beszélgettünk Dévényi Sándorral, az MMA Pécsi Regionális Munkacsoportjának elnökével.

A Pécsi Munkacsoport alá Pécs, Baranya, Tolna és Somogy vármegye tartozik, valamint a határon túli tevékenységeik Horvátországra terjednek ki. Céljuk, hogy az ezeken a területeken élő művészeket támogassa, valamint segítsen fellendíteni a térség művészeti életét.

– Milyen konkrét feladatokat látnak el?

– A tagok segítségével és a rendelkezésünkre álló költségvetéssel megpróbálunk támogatni hozzánk forduló művészeket, valamint a területen megvalósuló rendezvényeket – különdíjjal, szervezési segítséggel. De magunk is szervezünk eseményeket, mint például a jövő évben megvalósuló konferenciát, amelyen a pécsi és a baranyai alkotó telepek múltja, jelene és jövője lesz a téma. Mindemellett ugyan a pár hónapos működésünk során a határon túli magyarsággal csak épp, hogy felvettük a kapcsolatot, de támogatni fogunk ott megrendezett eseményeket is. Továbbá az MMA és a Magyar Tudományos Akadémia közötti együttműködési szerződés lévén igyekszünk közös rendezvényeket is szervezni az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságával, hiszen a tudomány és a művészet egymást kiegészítő és egymásra utalt tevékenység.