Mint az a pénteki budapesti díjátadón elhangzott, az idén minden korábbinál több, 492 pályázat érkezett a versenyre. A virágos közterületek, a zöldfelületek, közparkok és fasorok bírálata során a Virágos Magyarország nagy hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra is. Ennek szellemében idén első alkalommal nevezhettek a települések az Energiaügyi Minisztérium az Év zöld innovációja-díjára is. Erdei Bálint, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese a díjátadón kiemelte: A Virágos Magyarország nem csak közösségi és környezeti értéke miatt meghatározó kezdeményezése hazánknak, hanem turisztikai szempontból is kiemelkedő, hiszen a verseny keretében és szellemében kialakított esztétikus és korszerű köztereink fontos részét adják országimázsunknak is. A Magyar Turisztikai Ügynökség büszkén támogatja ezt a nemes versengést, amelynek igazi végső nyertese Magyarország – áll az MTI közleményében. A díjazottak teljes névsora a verseny honlapján olvasható el.