Befejezéshez közeledik a szennyvíz projekt, további felújítások is zajlottak Bicsérden

Év elején adtunk hírt arról, hogy nagy összegű uniós finanszírozású programban csatornahálózatot építenek Kökényben, Szalántán, Bicsérden, Zókon és Aranyosgadányban, illetve új területeket vonnak be Pécsről és Kozármislenyről is. Ennek munkálatai Bicsérden a befejezéshez közelednek, elindultak a csatornahálózat során felbontott részek visszaállítási munkálatai. Néhány területet tavasszal fejeznek majd be, de több helyütt már elkészült az aszfaltozás.

Mohay Réka

Mint arról Vér József polgármester tájékoztatott, az aszfaltozás a jövőben is folytatódni fog, a Kossuth utca munkálataira támogatást is nyertek: mint arról szintén tudósítottunk korábban, a Magyar Falu Programban Baranya vármegye sikerrel pályázott települései közül ezúttal Bicsérd nyerte a legmagasabb összeget, több mint 36 millió forintot. – A Kossuth utcát az elnyert összegből teljes egészében tervezzük leaszfaltozni, várhatóan tavasszal kerülhet sor erre, valamint padkaépítésre is készülünk. Ez, a Magyar Falu Programnak köszönhető lehetőség óriási segítséget jelent majd településünknek a biztonságos közlekedésben – mondta el Vér József.

Mindemellett további fejlesztések is zajlottak és zajlanak Bicsérden. A játszótéri felnőtt fitnesz parkot felújították, lefestették, szeptember vége óta biztonsággal használhatók az eszközök. Hasonlóképp a gyermek játszótér eszközeit is felújították, valamint új mászókát, hintát, fajátékokat is beszereztek, a balesetveszélyes játékokat elszállították. A toronyóra, amely több mint húsz éve épült, s az idő jelzése mellett világít, illetve napszakonként zenével is köszönti a lakosságot, már leromlott állapotba került, ezért ez szintén megújul.

Nem utolsó sorban a régi főúti italbolt helyén, szintén a Magyar Falu Program támogatásával közösségi teret alakítottak ki, novemberben már elkezdték a helyiség berendezését. November 25-én pedig jótékonysági bált tartanak az általános iskola tornatermében este nyolctól, amely során az összegyűjtött bevételek az óvoda udvari játékainak felújítását segítik majd.







