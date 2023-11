Auguszt-Baranyai Szandra, az egyesület elnöke tájékoztatta portálunkat a közelgő rendezvényeikről. Mint mondta, a BázisPont Közösségi Térben minden héten tartanak szülő klubot, havonta egyszer pedig családi napot. Az utolsó ilyen halloween tematikájú volt, a következő, november 26-án pedig adventi koszorú készítő alkalom lesz. December elején lesz majd a már hagyományossá vált fotózással egybekötött mikulás találkozó. Ezt részvételi díjasra hirdetik, az összegből ugyanis a mikuláscsomagot is beszerzik. Általában mikulás-fogatozás is szokta kísérni a programot, magánszemély felajánlásából. Valamint idén is kapcsolódnak a katolikus és református egyház adventi programsorozatához.

Számos foglalkozást befogadnak, ezek náluk találtak otthonra. Ilyen például a jóga vagy a torna, a paletta színes, a legkisebbekre és az idősebbekre is gondolnak. A legújabb a TSMT-torna, ez hiánypótlónak számít, mert a környékben legközelebb Pécsen és Kaposváron van ilyenre lehetőség. November 13-tól indul majd hétfőnként a babamasszázs tanfolyam is. Továbbra is van ingyenes hordozási tanácsadás, lehet mosható pelenkával kapcsolatban is érdeklődni, erről is tudnak tanácsadást tartani. Jó kapcsolatot ápolnak a védőnőkkel is.