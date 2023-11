A nemzeti oldal politikusa elmondta, amennyiben lehetőséget kapnak rá a választói felhatalmazás alapján, akkor kezdeményezni fogják, hogy a Nyugat-Mecsek egyes részei Duna-Dráva Nemzeti Park részét képezzék. Ezt annak érdekében lépnék meg, hogy a természetes sokszínűséget megőrizzék, az érintetlenségét garantálják, hogy a tájegységet ne lehessen megbontani, hiszen az ember lehetőséget kap rá, úgy sajnos hajlamos beavatkozni a természet folyamatába.

Csizmadia elmondta, hogy két, jelenleg tájvédelmi védettséget élvező körzetről lenne szó: az egyik a Jakab-hegyi kilátó és a Zsongor-kő környéke, a másik a Nagy-mély-völgy, a Melegmányi-völgy és Vágotpuszta környéke lenne. A nemzeti parki rendelkezések kiharcolásával biztosítanák a mecseki élőhelyeknek megfelelő természetközeli földhasználatot és gátat szabnánk a mértéktelen erdőpusztításnak, tarvágásoknak.

Kitért arra is, hogy élhetőbb és fenntarthatóbb város érdekében a tömegközlekedés elektromossá tételére, a közlekedés szabályozására is is sor kell keríteni, de olyan építészeti megoldásokat kell előtérbe helyezni, amelyek szintén elősegítik ezt a célt. Egyébként a nemzeti parknak turisztikai vonzereje is lehet.