A koncert nem csak egy koncert volt, hanem egy élményshow is, amelyet nem csak a rajongók, hanem a kritikusok is az egekig magasztalnak. A filmnek a létrejötte is fantasztikus, hiszen a nagy hollywoodi stúdiók a sztrájkok miatt visszautasították, viszont Swift a rendszert megkerülve mozihálózatokkal és filmforgalmazókkal kezdett tárgyalni, mígnem sikerrel járt. Az énekenő producerként beleszólt a vágásba, és ő felügyelte azt is, hogy melyik dalok kerüljenek bele.

A filmet a pécsi Cinema City két alkalommal – 15:45; 19:00 -, míg az Uránia Mozi egyszer – 15-15 - vetíti november 5-én.