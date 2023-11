Idén is gyűjtenek ajándékokat 1 órája

Egy cipősdoboz kicsinek tűnhet, de a szeretetnek nincs mértékegysége

A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum és a Batthyány-Than Alapítvány nyolcadik alkalommal szeretne örömet csalni a helyi és környékbeli rászoruló, nélkülöző családokban élő gyermekek arcára, így idén is meghirdeti a Cipősdoboz akciót. A cél most is az, hogy ők is boldogan ünnepelhessék a Karácsonyt.

Fotó: Mónus Márton

Ehhez az adományozóktól azt kérik, keressenek egy üres cipősdobozt, és azt töltsék meg jó és hasznos dolgokkal. A cipősdobozba olyan ajándékok kerüljenek, mint tartós élelmiszer, iskolai eszközök, higiéniai eszközök, édesség, játék, könyv, vagy épp meleg ruha. Kérik, hogy a dobozokat ne ragasszák le és ne csomagolják be. Az ajándékokat december 10-ig várják a harkányi kórház szállodai részlegének HPC recepcióján minden nap 8 és 18 óra között.

Az adományokat a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum buszával szállítják a Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ villányi telephelyére, ahonnan szétválogatás után, Karácsony előtt megérkeznek a csomagok a rászoruló családoknak.

