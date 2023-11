A vérellátó központba a Baranya Megyei Mézversenyre leadott mézeket vitték el, hogy ezzel is erősítsék a véradók immunrendszerüket, szervezetüket. Hiszen jön a téli megfázásos időszak, ami a méz egyik fő fogyasztási időszaka is. S, hogy melyik méz a legjobb a megfázásos időszakban? May Gábor a hársmézet javasolta a hurutos, megfázásos tünetekre. Mint említette, ezt egy tavalyi, a PTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete által végzett kutatás is alátámasztja. Miszerint megvizsgálták a magyar mézek egészségre gyakorolt hatását, a bronchitis tünetek enyhítésére a legerőteljesebb hatást a hársméz fejtette ki.

Őri László gondolatait azzal zárta le, hogy bizonyára mindannyian emlékszünk a koronavírus nehéz hónapjaira, amikor a Baranya Segít programot elindították.

– Akkor jó volt megélni, hogy Baranyát olyan emberek lakják akik összefognak a bajban. Fontos, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy most, a járvány elmúltával is tudunk segíteni egymásnak. Például azzal, ha jelentkezünk véradásra, hiszen olyan embereken segíthetünk, akiknek az életét menti meg a vérkészítmény – fogalmazott.

A Mézes Véradásra november 23-án 8:00-17:00 várják a véradókat, akiknek önzetlen segítségét egy üveg mézzel hálálják meg.

Ő lett a fődíjas

A Baranya Megyei Mézverseny eredményhirdetése a hétvégén Szentlőrincen volt. Idén 70 minta érkezett be 62 méhésztől, ebbe beletartoznak a horvát méhészek is. A méhészek akác-, hárs-, és virágméz kategóriában indulhattak, valamint idén először különleges mézek kategória is volt. Ebben kiemelkedő volt a horvát méhészek részéről a gesztenyeméz, a propoliszos krémméz és a levendulás akácméz. A fődíjas Bohuny Tibor, az OMME komlói szervezetének elnöke lett, az övé a Baranya Megye Méze kitüntetés.