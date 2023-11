– A rend az 1920-as években jelent meg Magyarországon, ahol Máriakéménden telepedtek le. Fő feladatuk a hivatástoborzás és a sajtóapostolkodás volt, de országszerte népmissziókat is tartottak. 1950 júniusában a kommunista államhatalom feloszlatta a szerzetesrendeket Magyarországon, köztük a verbitákat is, akiket a rendház elhagyására köteleztek, többeket internáltak. A 2000-es évek elején telepedtek le újra hazánkban. A rend jelenlegi tartományfőnökét, Magung Fransiskus Xaverius SVD atyát 2023. május 1-jén Budapesten iktattak be hivatalába