A diákok szerteágazó témák mentén ütköztethették érveiket az elmúlt két nap folyamán. A többkörös vitaverseny során a megadott témák kapcsán a háromfős csapatok véletlenszerűen kapták meg azt a feladatot, hogy egy adott tételmondat mellett, vagy ellen kell érvelniük. Ezt követően negyvenperces felkészülési időt kaptak, majd az angolszász vitakultúra szabályai szerint, precíz időkereteken belül kellett előadni érveiket.

Felmerültek olyan témák, mint a ChatGPT veszélyei és előnyei, a környezetvédelem, a sorkatonaság, illetve az energia­italok betiltásának kérdései.

A vitaverseny napján szóba elegyedtünk a Szónoki Sámánok csapatnevet viselő fiatalokkal, Jávorszki Minna Rékával, Czigler Hannával és Babos Dániel Gergővel. A középiskolások többek között azt is elmondták, a magabiztos kiállásban, egy adott álláspont melletti racionális érvelésben sokat segít számukra egy-egy ilyen megmérettetés. A változatos témák pedig mindenképpen arra sarkallják a résztvevőket, hogy olyan kérdéseken is mélyebben, komplexebb módon elgondolkodjanak, amelyek egyébként talán elkerülnék a figyelmüket, vagy nem jelenne meg közvetlenül a mindennapjaik során.

A csapatok teljesítményét bírák értékelték, a kétnapos vitaverseny egyes köreit követően visszajelzést, konstruktív kritikát is megfogalmaztak a diákok számára.

A két nap végére megszületett az eredmény, az országos döntőn négy csapat képviselheti a régiót: a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium Dr. Szöszik és a Mór and the Barbies csapatai, a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja csapata, a Cosí é la vita, illetve a pécsi középiskolásokból álló Szónoki Sámánok.

A döntőbe végül a Cosí é la vita és a Mór and the Barbies jutott, a forduló ez utóbbi, kaposvári csapat győzelmével ért véget.